Развернуть проект на django под ISPManager

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок282 просмотра
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Добрый день.

Есть сервер под ISPManager.

Необходимо развернуть проект на django, чтобы всё работало.

Django
8 лет назад
Roland777
Евгений 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад