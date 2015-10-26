Скачать БД с сервера Debian без панели

$8
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер всем. Переезжаю на новый сервер и столкнулся с небольшими проблеммами, которые самому сложно решить.

1. нужно скачать с сервера пару БД mysql, не могу авторизоваться пользователями бд и панель просрочилась не могу туда попасть. днс уже не работает, через IP адрес по http не знаю как выложить эти БД чтобы их скачать просто )

2. пару дней назад proftpd не пускал по какой-то причине, после перезагрузки все заработало, если можно то и этот вопрос глянуть и решить. Бюджет небольшой (500 руб.), проект оч срочный\, сайты не работают несколько дней ((

Надеюсь на профессиональную помощь.

Debian
8 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад