Проблема с загрузкой сайта

$10
Системное администрированиеЗавершен5 заявок132 просмотра
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Срочно нужен толковый программист разбирающейся в webasyst

Проблема с загрузкой сайта, большая нагрузка на сервер-решить вопрос, по закрывать дыры в сайте

8 лет назад
Igorrrrrr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
8 лет назад
$25
1 день
Рекомендую Кирилла, только добавил заказ в 22:30 сразу откликнулся и в ту же минуту начал устранять проблему. Сайт работает отлично, буду и в дальнейшем обращаться. Цена+профессиональность=Кирилл Хорошилов (mexanik). Обращайтесь смело. Человек слова!!!!!
Все прошло гладко, думаю будем работать с Игорем далее! Определенно рекомендую к сотрудничеству.