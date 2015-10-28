Работа для админа, который уже знаком с панелью SysCP и кто знает её проблемы и косяки. Работала она у нас отлично пока не попытались настроить несколько новых IP и SSL для нескольких доменов. Что то ...
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Срочно нужен толковый программист разбирающейся в webasyst
Проблема с загрузкой сайта, большая нагрузка на сервер-решить вопрос, по закрывать дыры в сайте
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