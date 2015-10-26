Умер сервер SiteGround с Мадженто на борту, реанимировать.

Системное администрированиеЗакрытнет заявок130 просмотров
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Имеем сервер от сайтграунда, там живет сайт на мадженто. Верстали сегодня новый дизайн и сервер внезапно умер(фтп работает, mysql сервер работает, но даже HTML файл с корня не грузит, ERR_CONNECTION_REFUSED), нужно изучить логи и тд. ,запустить его.

P.S. настройка, сервера, системы, htaccess не производились, только банальные frontend изменения, новые плагины.

Срочно, чинить прямо сейчас будем.

8 лет назад
slarkstudio
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
21 день назад