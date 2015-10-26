Разобраться с панелью SysCP

Работа для админа, который уже знаком с панелью SysCP и кто знает её проблемы и косяки. Работала она у нас отлично пока не попытались настроить несколько новых IP и SSL для нескольких доменов. Что то я в панели не так настроил что теперь вылетает апач после того как я делаю изменения в панели и перезаписываются конфиги.

В приложении актуальные конфиги (broken), которые перезаписываются и с которыми не стартует апач. А так же бэкап рабочих (working) конфигов. Нужно понять, что надо надо перенастроить в SysCP, чтобы не выпадал апач, после того как она создала новые конфиги.

Ошибка такая:

serv88937:~ # /etc/init.d/apache2 restart

Module "dava2enmod" is not installed, ignoring.

Check the APACHE_MODULES setting in /etc/sysconfig/apache2.

Syntax OK

Warning: found stale pidfile (unclean shutdown?)

Starting httpd2 (prefork) startproc: exit status of parent of /usr/sbin/httpd2-prefork: 1

failed

Нужен человек, кто смог бы перенять этот сервер. Как решим проблему с SysCP, надо будеть провести на этом сервере ряд работ. Напр. обновить несколько SSL сертификатов, настроить бэкапы итд.