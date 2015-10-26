Помощь в подключении AdSense

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Добрый день! Не получается подключить AdSense к сайту vetdoctor.kiev.ua . Вот сообщение об отклонении http://joxi.ru/Dr8oZlPiQBWqA6

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)