Нужно реализовать следующую идею. Раздать wi-fi, так, чтобы весь трафик шел через SSH туннель или Socks, соответственно иметь ip нужного мне туннеля или socks. Никакие VPN НЕ подойдут. Нужен именно IP ТУННЕЛЯ или SOCKS. Были ...
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Настройка Web сервера на ISPCONFIG? уcтановлен ubuntu и непосредственно ISPCONFIG, нужно его донастроить, доступ через ssh
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