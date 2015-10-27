Настройка Web сервера на ISPCONFIG

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок173 просмотра
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Настройка Web сервера на ISPCONFIG? уcтановлен ubuntu и непосредственно ISPCONFIG, нужно его донастроить, доступ через ssh

8 лет назад
sssharky
Ярослав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад