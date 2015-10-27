Раздать ip ssh туннеля или Socks по Wi-fi

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки424 просмотра
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Нужно реализовать следующую идею. Раздать wi-fi, так, чтобы весь трафик шел через SSH туннель или Socks, соответственно иметь ip нужного мне туннеля или socks. Никакие VPN  НЕ подойдут. Нужен именно IP ТУННЕЛЯ или SOCKS. Были попытки поднять ssh туннель на роутере, через dd-wrt, но там нужен ключ, для доступа, а имеется только пара логин-пароль. Может возможно отфильтровывать траффик на компьютере и выкидывать его на вторую сетевую карту, чтобы раздать wi-fi с компьютера с отфильтрованным траффиком? Кто возьмется за реализацию данной идеи?

8 лет назад
Pindos
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад