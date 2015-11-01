Gitlab CE + Jenkins + Maven (Nexus)

Системное администрированиеЗавершен3 заявки233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно установить на чистый vps gitlab, jenkins и maven репозиторий ( nexus)

8 лет назад
shadowt1me
Эдгар 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
lstep
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$60
3 дня
Оперативно выполнил установку git и его рабочих сред, а так же объяснил как им нужно пользоваться. Рекомендую как опытного фрилансера в сфере администрирования :)
Интересная задача, своевременная оплата! Рекомендую!