shadowt1me

Нужно установить на чистый vps gitlab, jenkins и maven репозиторий ( nexus)
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$60
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Отзывы фрилансеров
$60
10 баллов
10 лет назад
Интересная задача, своевременная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
Оперативно выполнил установку git и его рабочих сред, а так же объяснил как им нужно пользоваться. Рекомендую как опытного фрилансера в сфере администрирования :)
$25
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Выполнил заказ довольно оперативно. Хорош при общении, готов помочь советом. Если чего не знает, быстро находит ответы да и в общем то толковый парень :)