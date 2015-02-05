shadowt1me

Эдгар shadowt1me

 
28 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Gitlab CE + Jenkins + Maven (Nexus)
Интересная задача, своевременная оплата! Рекомендую!
Оперативно выполнил установку git и его рабочих сред, а так же объяснил как им нужно пользоваться. Рекомендую как опытного фрилансера в сфере администрирования :)
Ответный отзыв
eugalata
Евгений 
34 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Установка Gitlab Ce + Ci
Рекомендую к сотрудничеству!
Выполнил заказ довольно оперативно. Хорош при общении, готов помочь советом. Если чего не знает, быстро находит ответы да и в общем то толковый парень :)
Ответный отзыв