Настроить белую емейл-рассылку с нуля (не спам)

Системное администрированиеЗавершен8 заявок232 просмотра
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нужно настроить софт емейл-рассылки (о новостях) действующим активным клиентам, чтобы не попадало в спам. ROOT-доступ к серверу имеется.

8 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
dssupport
Дмитрий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Спец своего дела, рекомендую
Все ок, все платится. Спасибо!