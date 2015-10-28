Нужно реализовать следующую идею. Раздать wi-fi, так, чтобы весь трафик шел через SSH туннель или Socks, соответственно иметь ip нужного мне туннеля или socks. Никакие VPN НЕ подойдут. Нужен именно IP ТУННЕЛЯ или SOCKS. Были ...
Puppet/Chef скрит настройки безопасного Apache-Nginx-PHP-MySQL
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Есть задача получить быстрый и безопасный веб-сервер Apache-Nginx-PHP-MySQL, который мог бы быстро разворачиваться из одних и тех же Puppet скриптов как на боевом, так и на виртуальном (Virtualbox + Vagrant) сервере. Проект который будет разворачиваться на нём с очень большим количеством древнего кода, потенциально уязвимого, поэтому потребяются дополнительные модули для Apache и PHP как то http://www.modsecurity.org и https://suhosin.org
Брать за основу https://puphpet.com не стоит т.к. там много лишнего и это очень сложно поддерживать. Можно взять от туда какие-то решения, но на выходе должен получиться код более чистый код с возможностью кастомизации.
Puppet > 4.0 (желательно, но можно и Chef)
Ubuntu 14
PHP 5.5 + настроенный suhosin
Apache + mod_security + ssl + 3 виртуальных хоста
Nginx для статики
MySQL с пропатченным my.cnf под 1Гб как для InnoDB так и MyISAM (+нужна опция отключающая её установку)
Т.е. на выходе должны получиться
1. Puppet/Chef скрипт, который можно запустить на чистом сервере и всё само автоматом установиться
2. Vagrant скрипт, которому можно скормить этот Puppet/Chef и он поднимёт такое же окружение в виртуалке + биндит соответствующие хосты (для этого плагин есть).
Все основные конфиги Puppet/Chef и Vagrant должны быть вынесены в отдельный файл.
В случае успешного завершения проекта будем и дальше сотрудничать. Задач много.
ВАЖНО: при отклике на проект, напишите вашу цену и сроки. Спасибо.
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