Puppet/Chef скрит настройки безопасного Apache-Nginx-PHP-MySQL

Есть задача получить быстрый и безопасный веб-сервер Apache-Nginx-PHP-MySQL, который мог бы быстро разворачиваться из одних и тех же Puppet скриптов как на боевом, так и на виртуальном (Virtualbox + Vagrant) сервере. Проект который будет разворачиваться на нём с очень большим количеством древнего кода, потенциально уязвимого, поэтому потребяются дополнительные модули для Apache и PHP как то http://www.modsecurity.org и https://suhosin.org

Брать за основу https://puphpet.com не стоит т.к. там много лишнего и это очень сложно поддерживать. Можно взять от туда какие-то решения, но на выходе должен получиться код более чистый код с возможностью кастомизации.

Puppet > 4.0 (желательно, но можно и Chef)

Ubuntu 14

PHP 5.5 + настроенный suhosin

Apache + mod_security + ssl + 3 виртуальных хоста

Nginx для статики

MySQL с пропатченным my.cnf под 1Гб как для InnoDB так и MyISAM (+нужна опция отключающая её установку)

Т.е. на выходе должны получиться

1. Puppet/Chef скрипт, который можно запустить на чистом сервере и всё само автоматом установиться

2. Vagrant скрипт, которому можно скормить этот Puppet/Chef и он поднимёт такое же окружение в виртуалке + биндит соответствующие хосты (для этого плагин есть).

Все основные конфиги Puppet/Chef и Vagrant должны быть вынесены в отдельный файл.

В случае успешного завершения проекта будем и дальше сотрудничать. Задач много.

ВАЖНО: при отклике на проект, напишите вашу цену и сроки. Спасибо.