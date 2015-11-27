Удалить поддомен с сервера и все, что там есть

Системное администрированиеЗавершен4 заявки211 просмотров
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Нужно срочно удалить поддомен с сервера  (hit.expomap.ru)  и стереть всю папку, которая там находится. 

8 лет назад
SBW
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
12 минут назад
8 лет назад
$5
1 день
спасибо!
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