Установка и администрирование СДО Moodle

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки166 просмотров
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Всем добрый день!  

Для начала нам надо установить систему дистанционного обучения Moodle на наш сервер (Linux). 

И далее — на основе почасовой оплаты — помогать в случае необходимости с возникающими трудностями. А также — если вы умеете это делать — дописывать кое-какие модули по нашему ТЗ. 

Важно знание системы Moodle и опыт работы с ней.

Спасибо заранее за ответ!

8 лет назад
Albalonga
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад