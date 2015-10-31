Установка и администрирование СДО Moodle

Всем добрый день!

Для начала нам надо установить систему дистанционного обучения Moodle на наш сервер (Linux).

И далее — на основе почасовой оплаты — помогать в случае необходимости с возникающими трудностями. А также — если вы умеете это делать — дописывать кое-какие модули по нашему ТЗ.

Важно знание системы Moodle и опыт работы с ней.

Спасибо заранее за ответ!