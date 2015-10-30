Надо решить как без ущерба ускорить сайт

Всем привет!

Ищу специалиста по MODX revo. Я не сильно разбираюсь в технической части, поэтому нужен человек понимающий к чему могут привеси его действия.

Задача сократить/распределить время загрузки страниц сайта http://lakberry.ru/ по рекомендациям PageSpeed insight или по вашему опыту.

Например: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?utm_source=analytics&tab=desktop&url=http%3A%2F%2F4shellac.ru%2Fcatalog%2Fnaboryi-shellac%2F

У страницы среднее время загрузки 19сек! нужно сократить хотябы до 5, при этом не должно ухудшишиться качество картинок и другие визуальные составляющие.

Возможно проблема стоит в меню...

За сколько вы готовы разобоаться в проблеме?

Основные проблемные страницы:

http://lakberry.ru/

http://lakberry.ru/catalog/naboryi-shellac/

Еще надо поправить кнопку меню в мобильной версии- (заезжает на поиск)

И нужно чтобы в меню на мобильном показывались только заглавные пункты меню(как на сайте)- Все для шеллака- Красота и уход -Оплата и Доставка- Обучение. Сейчас там показаны все пункты первого меню, и заглавные от остальных.

Сай должен продолжать функционаировать так же как и сейчас и не иметь несогласованных изменений.