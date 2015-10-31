Тестирование корректной записи ключей в реестр windows

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Требуется сделать 100 тестовых инсталяций win приложения, и на каждую инсталляцию сделать отчет о ключах, прописываемых в реестр. В равных частях win XP win 7 win 8 win 8.1

8 лет назад
qvent
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад