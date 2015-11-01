нужно настроить софт емейл-рассылки (о новостях) действующим активным клиентам, чтобы не попадало в спам. ROOT-доступ к серверу имеется.
Определить географическое местоположения человека
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно определить местоположения человека, который посылает письма на электронную почту.
За ранее пишите цену сколько это будет стоит, спасибо.
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