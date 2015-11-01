Требуется консультация сис.админа

Требуется консультация профа, по поводу возможности обнаружить человека по ip адресу. Суть проблемы: грабители украли ноутбук, но засветились с него по ip адресу. Если проверять его по стандартным сервисам, то выдает месторасположение, но именно провайдера.

т.е. суть вопроса можно ли узнать внутренний ИП по ИП с которым он засветился. Так же есть МАК адрес ноутбука. В общем нужны реальные советы возможных поисков.