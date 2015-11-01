Требуется консультация сис.админа

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок190 просмотров
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Требуется консультация профа, по поводу возможности обнаружить человека по ip адресу. Суть проблемы: грабители украли ноутбук, но засветились с него по ip адресу. Если проверять его по стандартным сервисам, то выдает месторасположение, но именно провайдера. 

т.е. суть вопроса можно ли узнать внутренний ИП по ИП с которым он засветился. Так же есть МАК адрес ноутбука. В общем нужны реальные советы возможных поисков.

8 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад