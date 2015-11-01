Нужно арендовать сервер, хостинг или что то еще в Китае что бы была возможность создать open VPN или PPTP соединение.

необходимо для 5 пользователей, с возможностью смены ip или 10 статичный ip Китайских

Нагрузка на канал будет простая. это работа в кабинете.

VPN программы типа HMA не предлагать, работают очень плохо, особенно когда нужна определенная страна.