Установить скрипт

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок190 просмотров
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Требуется установить скрипт на сервер

Скрипт написан на NodeJS + Laravel 5 

База данных MySQL + Redis

Кто сможет взяться за разумную цену?

8 лет назад
NginX
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад