Создание puppet конфигурации

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Необходимо создать ряд puppet конфигураций для следующих продуктов:

- Solr Cloud

- Neo4j Cloud

- MongoDB Cloud

8 лет назад
sangopolus
40 летБелиз
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад