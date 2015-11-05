Настройка программной АТС(SIP/Voip)

Нужно настроить домашнюю Wi-Fi сеть, что бы с любого устройства можно было не только в интернет выходить, но и иметь доступ к общей папке на жестком.
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Требуется настроить полноценную работу программной АТС.
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