Настройка программной АТС(SIP/Voip)

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок185 просмотров
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Требуется настроить полноценную работу программной АТС.

8 лет назад
Brander
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад