Удлинение телефонной линии.

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка171 просмотр
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Есть задача удлинить 2 телефонных линии с помощью IP телефонии. В наличии есть следующее 

оборудование:1. D-Link DPH-150S, прошивка GE_1.002. SNR-VG-3112, прошивка  BOOT--1.0.1.56(2012-04-05 17:07:00) IMG--1.0.1.62(2013-07-25 

14:36:00)3. Linksys SPA31024. D-Link DVG-7111S, прошивка RU_1.00

3 железки - IP шлюзы с FXO и FXS портами, 4-ая чистый IP-телефон. Пары на усмотрение 

исполнителя. Одна пара будет работать в одной сетке, другая в туннеле.

8 лет назад
Al333
62 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад