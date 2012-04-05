Удлинение телефонной линии.

Есть КД на W2003 на нем-же dhcp + dns+ isa Стал плохо работать dns - клиенты в домене не видят NS. В общем нужно найти все глюки и устранить, что-бы совместная работа компонентов в сети ...
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Есть задача удлинить 2 телефонных линии с помощью IP телефонии. В наличии есть следующее
оборудование:1. D-Link DPH-150S, прошивка GE_1.002. SNR-VG-3112, прошивка BOOT--1.0.1.56(2012-04-05 17:07:00) IMG--1.0.1.62(2013-07-25
14:36:00)3. Linksys SPA31024. D-Link DVG-7111S, прошивка RU_1.00
3 железки - IP шлюзы с FXO и FXS портами, 4-ая чистый IP-телефон. Пары на усмотрение
исполнителя. Одна пара будет работать в одной сетке, другая в туннеле.
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