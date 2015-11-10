Решить проблему dns на контроллере домена Win2003

Системное администрированиеЗавершен5 заявок198 просмотров
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Есть КД на W2003 на нем-же dhcp + dns+ isa Стал плохо работать dns - клиенты в домене не видят NS. В общем нужно найти все глюки и устранить, что-бы совместная работа компонентов в сети проходила быстро и гладко.

8 лет назад
bladiks
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
knstantin
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличная работа!
Отличный заказчик. Приятно работать, рекомендую!