Irina_Ramzaeva

Здравствуйте! Спасибо, что решили посмотреть информацию обо мне.
Оптимистичный и жизнерадостный веб-райтер к вашим услугам! Если Вам нужен копирайтер или контент-менеджер, то вы по адресу!
Грамотные, интересные тексты с вдохновением и без лишних слов. Наполнение сайтов контентом, продающие тексты, СЕО-оптимизированные статьи.
Есть помощники, поэтому большие объемы - не проблема.
Гарантирую: грамотность, читабельность, уникальность текстов. При необходимости оптимизация, удачное вписывание ключей.
Ответственность и исполнительность, нацеленность на результат - обязательно. НЕ ПРОПАДАЮ, НЕ ТЕРЯЮ СРОКИ, ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ И ОБСУЖДЕНИЮ.
НЕ РАБОТАЮ: - с любителями сверхскоростного написания статей без оглядки на качество;
- с желающими получить скучные и неинтересные тексты для поисковых машин, а не для людей;
- по выходным и праздникам (у меня есть семья и желание периодически отдыхать от работы);
Пишите, обсудим все детали Вашего проекта. ICQ - 614162400, [email protected]