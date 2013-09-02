Irina_Ramzaeva

Контент-менеджер, копирайтер

Здравствуйте! Спасибо, что решили посмотреть информацию обо мне.

Оптимистичный и жизнерадостный веб-райтер к вашим услугам! Если Вам нужен копирайтер или контент-менеджер, то вы по адресу!

Грамотные, интересные тексты с вдохновением и без лишних слов. Наполнение сайтов контентом, продающие тексты, СЕО-оптимизированные статьи.

Есть помощники, поэтому большие объемы - не проблема.

Гарантирую: грамотность, читабельность, уникальность текстов. При необходимости оптимизация, удачное вписывание ключей.

Ответственность и исполнительность, нацеленность на результат - обязательно. НЕ ПРОПАДАЮ, НЕ ТЕРЯЮ СРОКИ, ОТКРЫТА К ДИАЛОГУ И ОБСУЖДЕНИЮ.

НЕ РАБОТАЮ: - с любителями сверхскоростного написания статей без оглядки на качество;

- с желающими получить скучные и неинтересные тексты для поисковых машин, а не для людей;

- по выходным и праздникам (у меня есть семья и желание периодически отдыхать от работы);

Пишите, обсудим все детали Вашего проекта. ICQ - 614162400, [email protected]