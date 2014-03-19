Свободный писатель

В качестве прозаика достиг почти профессионального уровня.

Свободно читаю и говорю на английском. Перевожу в обе стороны.

Любой заказ, за редким исключением, выполняю в течении двух-трёх дней. Качественно и красиво. Это касется как переводов, так и прозы, речей, редактуры.