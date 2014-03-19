Свободный писатель
В качестве прозаика достиг почти профессионального уровня.
Свободно читаю и говорю на английском. Перевожу в обе стороны.
Любой заказ, за редким исключением, выполняю в течении двух-трёх дней. Качественно и красиво. Это касется как переводов, так и прозы, речей, редактуры.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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