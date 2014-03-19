Local_writer

Феликс Local_writer

 
34 годаРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Свободный писатель

В качестве прозаика достиг почти профессионального уровня.

Свободно читаю и говорю на английском. Перевожу в обе стороны.

Любой заказ, за редким исключением, выполняю в течении двух-трёх дней. Качественно и красиво. Это касется как переводов, так и прозы, речей, редактуры.

Портфолио
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 2 дней
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 4 дней
нет рейтинга