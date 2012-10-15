gpk-design

Требуется опытный копирайтер для создания уникальных и в то же время понятных текстов на тему массажа и сопутствующих услуг (в Харькове) для наполнения сайта.
Копирайтинг1 исполнитель
Закрыт
11 лет назад
Имеется опыт разработки специализированных веб-интерфейсов, биллингов, скриптов принятия платежей, каталогов товаров, настройки веб-серверов и тп.
Активно использую jQuery, ajax, JSON, XML+XSLT, MySQL.
Знаком с DLE, TBDev, jwPlayer, FlowPlayer, jQueryUI.
Знаком с настройкой Transmission, OpenWRT, имеется опыт настройки сервиса автоматического скачивания torrent-файлов, автоматизации отправки видео-файлов на хостинг "vimple".
Стараюсь не обещать выполнение тасков выше своих способностей, если не представляю на 100% этапы решения задачи
Требуется опытный копирайтер для создания уникальных и в то же время понятных текстов на тему массажа и сопутствующих услуг (в Харькове) для наполнения сайта.