gpk-design

Пётр gpk-design

 
37 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
PHP, MySQL, JS, CSS, HTML, XSLT

Имеется опыт разработки специализированных веб-интерфейсов, биллингов, скриптов принятия платежей, каталогов товаров, настройки веб-серверов и тп.

Активно использую jQuery, ajax, JSON, XML+XSLT, MySQL.

Знаком с DLE, TBDev, jwPlayer, FlowPlayer, jQueryUI.

Знаком с настройкой Transmission, OpenWRT, имеется опыт настройки сервиса автоматического скачивания torrent-файлов, автоматизации отправки видео-файлов на хостинг "vimple".

Стараюсь не обещать выполнение тасков выше своих способностей, если не представляю на 100% этапы решения задачи

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxDLE