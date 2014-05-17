Дополнить страницы сайта

Суть задания. Необходимо по определенной методике добавлять на сайт дополнительную информацию по запросу из пс яндекс. Все данные предоставляется.

Никаких знаний особых не требуется. Нужна внимательность и усидчивость. А так же скайп с возможностью общаться голосом

Оплата 1 запрос - 8 руб. На 1 запрос идет 4-5 минут. В день не менее 50 запросов. Расчет каждый день. Работы на 4-5 дней.

Все покажу и расскажу в скайпе с демонстрацией экрана.