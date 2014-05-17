Дополнить страницы сайта

Наполнение сайтовЗавершен8 заявок209 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Суть задания. Необходимо по определенной методике добавлять на сайт дополнительную информацию по запросу из пс яндекс. Все данные предоставляется.

Никаких знаний особых не требуется. Нужна внимательность и усидчивость. А так же скайп с возможностью общаться голосом

Оплата 1 запрос - 8 руб. На 1 запрос идет 4-5 минут. В день не менее 50 запросов. Расчет каждый день. Работы на 4-5 дней.

Все покажу и расскажу в скайпе с демонстрацией экрана.

10 лет назад
kaa_dir
Андрей 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
geomoney
Валодя 
34 годаГрузия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Проект разобрали в скайпе очень быстро, сразу же приступил к исполнению. Рекомендую
Отличный заказчики никогда не опаздывает, платят вовремя и всегда держит слово рекомендую
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