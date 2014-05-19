Постер для сайта (гот.тексты+jpg)

Добрый день, требуется человек, для качественного наполнения ИМ позициями. движок у сайта VamShop 1.69 Фото и описание нужно искать в интернете. Тематика автомобильные аксессуары . Позиций много ,нужен человек который будет всегда на связи. Оплата ...
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Здравствуйте!
Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать).
Загрузка предполагается постоянная.
Требования:
- ответственность и пунктуальность – 100%;
- базовые знания и представления об HTML и BB-кодах;
- умение подбирать качественные картинки для статей, отражающих содержание текста;
- наличие скайпа и возможность работать от 2-х часов в день (вначале загрузка небольшая, 1-3 поста в день, но нужен работник для постоянного сотрудничества и объемы будут расти);
- трудолюбие и аккуратность, внимательность к мелочам и деталям;
- наличие аккаунта на Gmail;
- плюсом будет опыт работы с админкой MaxSite CMS.
Обязательные условия:
- навыки работы со штатным текстовым редактором markItUp, основанным на BB-кодах, который установлен в MS CMS по умолчанию,
- умение работать с каким-либо графическим редактором (Ps, Fw и т.п.) для обработки изображений – обрезки, изменения гаммы, наложения слоёв и т.п.
- безупречное знание русского языка,
- грамотная, осмысленная в плане орфографии и пунктуации, работа с текстами.
Обязанности:
- публикация статей на сайтах,
- оформление текста статьи по правилам,
- подбор, редактирование, уникализация картинок,
- подбор видео для каждой статьи,
- составление еженедельного отчета о проделанной работе.
Оплата – 30 WMR за опубликованную статью.
Приветствуется опыт подобного ведения сайта.
Жду предложений от вебмастеров, знакомых с MS CMS.
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