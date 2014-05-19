Постер для сайта (гот.тексты+jpg)

Здравствуйте!

Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать).

Загрузка предполагается постоянная.

Требования:

- ответственность и пунктуальность – 100%;

- базовые знания и представления об HTML и BB-кодах;

- умение подбирать качественные картинки для статей, отражающих содержание текста;

- наличие скайпа и возможность работать от 2-х часов в день (вначале загрузка небольшая, 1-3 поста в день, но нужен работник для постоянного сотрудничества и объемы будут расти);

- трудолюбие и аккуратность, внимательность к мелочам и деталям;

- наличие аккаунта на Gmail;

- плюсом будет опыт работы с админкой MaxSite CMS.

Обязательные условия:

- навыки работы со штатным текстовым редактором markItUp, основанным на BB-кодах, который установлен в MS CMS по умолчанию,

- умение работать с каким-либо графическим редактором (Ps, Fw и т.п.) для обработки изображений – обрезки, изменения гаммы, наложения слоёв и т.п.

- безупречное знание русского языка,

- грамотная, осмысленная в плане орфографии и пунктуации, работа с текстами.

Обязанности:

- публикация статей на сайтах,

- оформление текста статьи по правилам,

- подбор, редактирование, уникализация картинок,

- подбор видео для каждой статьи,

- составление еженедельного отчета о проделанной работе.

Оплата – 30 WMR за опубликованную статью.

Приветствуется опыт подобного ведения сайта.

Жду предложений от вебмастеров, знакомых с MS CMS.