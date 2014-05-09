Требуется модератор на сайт

$50
Наполнение сайтовЗакрыт14 заявок366 просмотров
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Требуется администратор сайта, надо наполнять портфолио, публиковать новости, заказывать у копирайтера статьи

P.S. наличие скайпа и микрофона обязательно

10 лет назад
kostoff
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
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