Требуется модератор на сайт

Здравствуйте необходимо внести товары на сайт,в приложении файл,там указано что откуда брать. Необходимо внести товары до завтрашанего дня до 16 00 по мск ! Сайт стоит на HOST CMS удобная и простая админка,так что ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется администратор сайта, надо наполнять портфолио, публиковать новости, заказывать у копирайтера статьи
P.S. наличие скайпа и микрофона обязательно
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