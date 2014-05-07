Создание Аналога

Необходимо создать аналог terminal.ru, только без личного кабинета.

Так же 1 вид корзины, ни каких сравнений не нужно. Описание товара так же будет минимальным.

Распознавание городов так же не нужно, будет 1 город там где склад, соответственно адресса магазинов так же не нужно.

Онлайн консультант так же не нужен

Аналог необходим для сайта goods159.ru