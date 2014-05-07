Нужна грамотная верстка и компоновка материала

Есть сайт, где текста очень много на белом фоне и есть проблема, что пользователям неинтересно читать это.

Сейчас активно используются блоки с фото, видео материалами, большими заголовками. То есть идет привлечение внимания через небольшие объекты.

Мне нужно переверстать страницы в современном стиле.

Вдохновило вот это видео:

http://www.youtube.com/watch?v=yvx4YRXcDJo

Ищу исполнителя с опытом. Сразу указывайте свое портфолио, где можно будет посмотреть как вы оформляете страницы.