stulovo

Сергей stulovo

 
54 годаРоссия/Киров
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тексты по жилищному обеспечению военнослужащих

    Здравствуйте! Требуется подготовка нескольких текстов по жилищному обеспечению военнослужащих, а именно жилищная субсидия, военная ипотека, пенсионеры и т.д. P.S. Исполнителей, не знакомых с нормами и практикой применения Российского законодательства в данной сфере, просьба не беспокоить. Тематика серьезная ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постер для сайта (гот.тексты+jpg)

    Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...

    HTMLСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение сайта (готовые тексты+подготовка jpg)

    Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. Требования: - ответственность и пунктуальность – ...

    HTMLСтатьи для сайта
    Управление проектами8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Мелкие правки по MaxSite CMS

    Требуется специалист знакомый с CodeIgniter и MaxSite CMS для мелких правок и доработок под свои нужды. Бюджет не большой, так что желающих получить большой профит, просьба не спамить в заявках.

    CodeIgniter
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработка фото

    Приветствую мастеров своего дела! Необходимо обработать скан фото для печати: • убрать эффект желтизны, • убрать дефекты на фото в виде трещин бумаги, • повысить качество изображения для распечатки (10х15). Нужно сделать до 22.03 - 10:00 по МСК Фото ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поиск по одной рубрике сайта

    $50

    Требуется написать поиск на PHP в пределах одной рубрики сайта. Движок сайта MaxSite CMS, в основе которой фреймворк Сodeigniter. Для образца покажу сайт. Если не знакомы с CI и MS CMS - проходите мимо, нужен только результат.

    PHP
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагин для MaxSite CMS

    Интересует разработка (или адаптация c WP) плагина для MaxSite CMS с возможностью реализации следующего функционала, в частности: 1. Отсутствие доступа, например, к форуму (настройка выбора закрытого раздела сайта) ДО регистрации участника. 2. Регистрация должна быть платной. Необходимо ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Закрытый раздел сайта

    $200

    1. Разработать плагин платной регистрации авторов 2. Разработать плагин скрытия рубрик от незарегистрированных авторов 3. Разработать плагин реферальной системы 4. Разработка системы сообщений между пользователями Сдача работы по частям, с проверкой работоспособности и функционала каждого плагина.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ссылки в nofollow

    На Главной получается вывод колонки: Картинка — ссылка Заголовок поста — ссылка Читать полностью “ — ссылка Подскажите, как закрыть в rel=" nofollow» 2 из 3 ссылок ведущих на один и тот же пост?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Текст автокредитной тематики

    Здравствуйте! Требуются тексты на тему «Автокредит в регионе N». Общие требования к тексту: 1. объем от 3000 зн б/п (min) и более до раскрытия темы, 2. текст должен читаться легко (со смыслом), 3. уникальность 98% по eTxT, 4. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать несколько постов на тему «Китайский чай»

    Требуется написать несколько постов на тему «Китайский чай». Тематика статей будет указана после выбора исполнителя. Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), текст должен читаться легко (со смыслом) и быть полезным для читателя (без воды), уникальность, грамотность ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется статья по ремонту стиральной машины

    Здравствуйте! Требуется написать статью на тему «Ремонт стиральной машины Indesit». Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), Простым, понятным языком, без обилия непонятных терминов. Замена электронного модуля управления. Причины, особенности, следствия. Сравнения с машинами других производителей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется статья тематики "...авто в кредит"

    Здравствуйте! Требуется написать статью на тему "Подержанный (или б/у) авто в кредит". Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), текст должен читаться легко (со смыслом) и быть полезным для читателя (без воды), уникальность, грамотность 100% . Статья ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подготовка фото для печати

    Приветствую мастеров своего дела! Необходимо обработать скан фото 30-ти летней давности: • убрать пятно с правой стороны, • убрать эффект сатина от фотобумаги, • убрать дефекты на фоне, • повысить качество изображения для распечатки портрета А3. Архив с фото можно посмотреть ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bloomsamyk
Галина 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Поиск по одной рубрике сайта
Всё прошло отлично
Поиск работает ...... ....... ........ ........... .......... ............. .................... .......... ..........
Ответный отзыв
DaryaT
Дарья 
34 годаУзбекистан
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написать несколько постов на тему «Китайский чай»
Прекрасный заказчик! Точная постановка задачи. Своевременная оплата. Работать одно удовольствие!
Тексты были хорошими.
Ответный отзыв
bobrov81
Наталья 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Обработка фото
Четкое тз, своевременная оплата.
Поскольку обработка была несложная, то получилось всё довольно быстро.
Ответный отзыв
hapzalis
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется статья по ремонту стиральной машины
Очень приятно работать с Сергеем. Приятное общения, точная формулировка задания и своевременная оплата.
Cbcntvf pfxtv-nj ghjcbn jcnfdbnm jnpsd - yt gjyznyj pfxtv!
Ответный отзыв
nattashee7dec
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется статья тематики "...авто в кредит"
Ясное и четкое ТЗ, оплата без задержек и сразу после проверки. Хотелось бы работать с таким заказчиком дальше!
Наталья одна из первых откликнулась на проект и выполнила работу в оговоренный срок. Замечаний не было. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв