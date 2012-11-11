Здравствуйте! Требуется подготовка нескольких текстов по жилищному обеспечению военнослужащих, а именно жилищная субсидия, военная ипотека, пенсионеры и т.д. P.S. Исполнителей, не знакомых с нормами и практикой применения Российского законодательства в данной сфере, просьба не беспокоить. Тематика серьезная ...
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Ищу помощника для ведения-наполнения сайта на MaxSite CMS, а именно требуется постер для публикации готовых текстов – форматирование готового текста + подготовка графического изображения (уникализировать). Загрузка предполагается постоянная. Требования: - ответственность и пунктуальность – ...Управление проектами8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалист знакомый с CodeIgniter и MaxSite CMS для мелких правок и доработок под свои нужды. Бюджет не большой, так что желающих получить большой профит, просьба не спамить в заявках.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Приветствую мастеров своего дела! Необходимо обработать скан фото для печати: • убрать эффект желтизны, • убрать дефекты на фото в виде трещин бумаги, • повысить качество изображения для распечатки (10х15). Нужно сделать до 22.03 - 10:00 по МСК Фото ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется написать поиск на PHP в пределах одной рубрики сайта. Движок сайта MaxSite CMS, в основе которой фреймворк Сodeigniter. Для образца покажу сайт. Если не знакомы с CI и MS CMS - проходите мимо, нужен только результат.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Требуется программист, знакомый с CodeIgniter, а лучше с CMS MaxSite, для доработки функционала нескольких рабочих плагинов. Оплата по договоренности.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Интересует разработка (или адаптация c WP) плагина для MaxSite CMS с возможностью реализации следующего функционала, в частности: 1. Отсутствие доступа, например, к форуму (настройка выбора закрытого раздела сайта) ДО регистрации участника. 2. Регистрация должна быть платной. Необходимо ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $200
1. Разработать плагин платной регистрации авторов 2. Разработать плагин скрытия рубрик от незарегистрированных авторов 3. Разработать плагин реферальной системы 4. Разработка системы сообщений между пользователями Сдача работы по частям, с проверкой работоспособности и функционала каждого плагина.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На Главной получается вывод колонки: Картинка — ссылка Заголовок поста — ссылка Читать полностью “ — ссылка Подскажите, как закрыть в rel=" nofollow» 2 из 3 ссылок ведущих на один и тот же пост?Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуются тексты на тему «Автокредит в регионе N». Общие требования к тексту: 1. объем от 3000 зн б/п (min) и более до раскрытия темы, 2. текст должен читаться легко (со смыслом), 3. уникальность 98% по eTxT, 4. ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется написать несколько постов на тему «Китайский чай». Тематика статей будет указана после выбора исполнителя. Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), текст должен читаться легко (со смыслом) и быть полезным для читателя (без воды), уникальность, грамотность ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать статью на тему «Ремонт стиральной машины Indesit». Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), Простым, понятным языком, без обилия непонятных терминов. Замена электронного модуля управления. Причины, особенности, следствия. Сравнения с машинами других производителей. ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать статью на тему "Подержанный (или б/у) авто в кредит". Общие требования к статье: 2000 знаков б/п (min), текст должен читаться легко (со смыслом) и быть полезным для читателя (без воды), уникальность, грамотность 100% . Статья ...Завершен11 лет назад
Приветствую мастеров своего дела! Необходимо обработать скан фото 30-ти летней давности: • убрать пятно с правой стороны, • убрать эффект сатина от фотобумаги, • убрать дефекты на фоне, • повысить качество изображения для распечатки портрета А3. Архив с фото можно посмотреть ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад