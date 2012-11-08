Продающая обработка фотографий для интернет-магазинов, обработка портретных фотографий

﻿Занимаюсь обработкой фотографий для интернет-магазинов различной направленности: цветы, одежда, обувь, сувениры, рестораны, ювелирные изделия, бижутерия и многие другие.

﻿Выполняю обработку различной степени сложности - от простой обтравки на белый фон до глубокой ретуши с элементами отрисовки и коллажирования.

﻿Обработку портретных фотографий как мужских, так и женских или семейных выполняю также различной степени сложности - от простой цветокоррекции и удаления мелких недостатков снимка до глубокой ретуши кожи методом частотного разложения с применением техники Dodge and Burn.

﻿Обращаясь ко мне, Вы получаете качественную обработку Ваших фотографий, сдачу работы в назначенный срок, а также возможность долгосрочного сотрудничества!