Umnulia

Юлия Umnulia

 
37 летРоссия/Калуга
11 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Продающая обработка фотографий для интернет-магазинов, обработка портретных фотографий

﻿Занимаюсь обработкой фотографий для интернет-магазинов различной направленности: цветы, одежда, обувь, сувениры, рестораны, ювелирные изделия, бижутерия и многие другие.

﻿Выполняю обработку различной степени сложности - от простой обтравки на белый фон до глубокой ретуши с элементами отрисовки и коллажирования.

﻿Обработку портретных фотографий как мужских, так и женских или семейных выполняю также различной степени сложности - от простой цветокоррекции и удаления мелких недостатков снимка до глубокой ретуши кожи методом частотного разложения с применением техники Dodge and Burn.

﻿Обращаясь ко мне, Вы получаете качественную обработку Ваших фотографий, сдачу работы в назначенный срок, а также возможность долгосрочного сотрудничества!

 

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Отзывы заказчиков
pro100art
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужно обработать фото бижутерии
Отличный Сотрудник качественно и профессионально
Отличный заказчик! Всегда вежливое и доброжелательное общение, оперативная обратная связь. Хорошую работу оплачивает достойно. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
toppyc
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$14
10 баллов
11 лет назад
Обработка 4 хедшотов
Сверхкачественное и быстрое выполнение заказа!!! Не ожидал такого результата. Спасибо! С удовольствием все свои дальнейшие заказы буду направлять Вам!!
Отличный заказчик. Всегда вежливое и доброжелательное общение, четкие задания и своевременная оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
westernbid
53 годаСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$33
10 баллов
11 лет назад
Улучшить фото товара и совместить с фотомоделями
Все было сделано быстро, качественно и раньше срока! Замечания тут же учитывались, очень высокий уровень понимания задачи. Сотрудничеством остался доволен, обращусь еще не раз. Спасибо!
С Михаилом очень приятно работать. Всегда вежливое общение, точная и понятная постановка задачи. И самое главное, хорошую работу оплачивает достойно!
Ответный отзыв
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделать картинки
Понравилось работать с Юлей, быстро сделала первую картинку, и сдала работу раньше времени договоренного, несмотря на загрузку свою. Очень приятно работать буду сотруничать еще
Отличный заказчик! Все задания четкие, на вопросы отвечает подробно, оперативно. Оплату производит молниеносно! Рекомендую сотрудничество!
Ответный отзыв
bestdesk
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Откорректировать изображение бланка
Юля ответственно подходит к работе и держит слово. Помогла (выручила!) буквально за считанные минуты, за что ей отдельное большое человеческое СПАСИБО! Нужен ответственный исполнитель? Рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством! Всегда доброжелателен, вежлив, оперативная обратная связь, своевременная оплата! С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
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