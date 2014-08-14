kostia313

Константин Колесников kostia313

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Скопировать одностраничник

    $20

    Здравствуйте уважаемые профессионалы своего дела! Ищу исполнителя для копирования 3-х простых одностраничных сайтов. Также необходимо изменить форму заказа на них ( уменьшить количество полей для заполнения до 3-х) Настроить почту info@имя домена.ru Настроить получение ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка

    $39

    Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (в одностраничнике есть видео и кликабельная карта ) Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии ...

    Мокап
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лэндинга, срочно!

    $50

    Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (ссылка). Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии на кнопку “заказать звонок” появляется форма, где пользователь ...

    Мокап
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн одностраничника

    $100

    Необходимо выполнить дизайн лэндинга по всем канонам продающего дизайна! Целевая аудитория: владельцы бизнесов разного масштаба и предприниматели. Тип дизайна: резиновый либо псевдорезиновый (ширина контентной части 994 пикс.) Каждый смысловой блок сайта должен размещаться в пределах одного экрана ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад