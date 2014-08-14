Здравствуйте уважаемые профессионалы своего дела! Ищу исполнителя для копирования 3-х простых одностраничных сайтов. Также необходимо изменить форму заказа на них ( уменьшить количество полей для заполнения до 3-х) Настроить почту info@имя домена.ru Настроить получение ...
Константин Колесников kostia313kostia313
- $20HTML-верстка16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $39
Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (в одностраничнике есть видео и кликабельная карта ) Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сверстать лендинг, используя макет PSD и комментарии к макету в мокап. (ссылка). Каждый смысловой блок должен умещаться на высоту экрана (не более 650 пикс. по высоте) При нажатии на кнопку “заказать звонок” появляется форма, где пользователь ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходимо выполнить дизайн лэндинга по всем канонам продающего дизайна! Целевая аудитория: владельцы бизнесов разного масштаба и предприниматели. Тип дизайна: резиновый либо псевдорезиновый (ширина контентной части 994 пикс.) Каждый смысловой блок сайта должен размещаться в пределах одного экрана ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо выполнить простой дизайн стандартного LP одностраничника, присутствуют таймер и форма заказа звонка. ТЗ пришлю кандидату. Время на выполнение 5 дней.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт9 лет назад