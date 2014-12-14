Переписать часть текста полностью, более просто

имеется диплом

про русалок

во всей работе 67 страниц

но надо изменить только примерно 20! не всю работу.

на 1 странице примерно 1200 знаков.

примерно 20 страниц

http://joxi.ru/QeAOKMXF6jw5Ao

часть текста в нем выделена красным.

эти блоки надо полностью переделать, совсем другими словами, оставив смысл. причем переписать словами попроще, чем есть сейчас.

это примерно 20 страниц в разных местах документа, если собрать все в одном месте

пример: http://joxi.ru/812Md4OIwOjwmJ

http://joxi.ru/Bv291DxTRW692G

срок и стоимость в рублях?