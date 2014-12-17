Списки моделей авто (Редактирование)

Есть список моделей авто.

Нужно рассоединить марку, модель и модификацию через «|»

Определить по марке (Wikipedia): какая модификация и реальные годы выпуска модели

Должно выглядеть вот так:

Марка eng+rus|Модель eng+rus|Модификация (с 0000 по 0000 г.в.)

Пример:

TOYOTA COROLLA. 07-

TOYOTA (Тойота)|COROLLA (Королла)|07-

07- это с 2007 г.в., нужно узнать какая модификация выпускалась с 2007 г.в. и вписати так:

TOYOTA (Тойота)|COROLLA (Королла)|10 (с 2006 по н.в.)

Для начала, нужно доделать мой недоработанный файл, потом будет еще много работы по другим