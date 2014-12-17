Редактирование текста на сайте

Необходимо сделать редакторскую проверку и корректировку на сайте про автомобили.

1. Нужно проверять статьи на тошнотность и уникальность и работоспособность видео. Результаты заносить в файл.

2. Нужно править: смысл предложений на удобочитаемость и ясность, стилистику, грамматику, орфографию, пунктуацию и тошнотность.

3. Вся работа будет проводится на работающем сайте, поэтому важно понимать что делаете.

Общее количество статей - около 600. Среднее количество символов статьи - 6000 символов.

Цена - 10 рублей за 1000 символов без пробелов.