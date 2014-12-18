На сайте рецептов прописывать главные пункты приготовления

Есть сайт рецептов с 326 рецептами

http://kuxar.ru/%D1%8E%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3/

Нужно

Ингредиенты выделены уже

Их нужно поднять в самый вверх под фото

под ними сделать блок с кратким руководством по приготовлению,

тесть списком, что конкретно нужно сделать (как можно короче)

Подписать

"В двух словах о рецепте" может , что то умнее придумается :)

и списком сам алгоритм готовки

1...

2...

3...

...

и заключить это все в div блок с определенным классом.