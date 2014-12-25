Подредактировать текст письма на английском

Редактирование и КорректураЗавершен1 заявка154 просмотра
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Добрый день. Нужно подредактировать текст письма на английском языке. В данный момент он написан с помощью гугл переводчика, но боюсь, что для "носителя языка" он может показаться очень неправильным. Для тех кто знает разговорную речь, думаю сразу бросятся в глаза нелепые словоформы и выражения. Нужно проверить и подправить если таковые найдутся.

Само письмо прикреплено.

9 лет назад
Sparhok
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Berezyavka
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$1
1 день
Сотрудничеством доволен. В связи с тем, что мне нужно было перевести текст с одного языка на другой, которого я не знаю, качество перевода оценить не могу (думаю и надеюсь оно на высоте). Очень ответственный и коммуникабельный исполнитель. Рекомендую.
Очень доброжелательный заказчик, оперативно ответил на все вопросы и вовремя оплатил работу.