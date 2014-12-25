Необходимо сделать редакторскую проверку и корректировку на сайте про автомобили. 1. Нужно проверять статьи на тошнотность и уникальность и работоспособность видео. Результаты заносить в файл. 2. Нужно править: смысл предложений на удобочитаемость и ясность, стилистику, грамматику, орфографию, ...
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Добрый день. Нужно подредактировать текст письма на английском языке. В данный момент он написан с помощью гугл переводчика, но боюсь, что для "носителя языка" он может показаться очень неправильным. Для тех кто знает разговорную речь, думаю сразу бросятся в глаза нелепые словоформы и выражения. Нужно проверить и подправить если таковые найдутся.
Само письмо прикреплено.
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