Расшифровка аудио

Есть примерно 120 минут видео.

Задача - перевести аудио в текст

Результат - MS Word документ, разбитый на абзацы, где каждый абзац - отдельная реплика или набор логически связанных реплик.

Неразобранные слова или слова на иностранном языке игнорируем.

Часть слов и предложений могут быть на украинском. Остальное русский.

Указывайте свой бюджет за минуту аудио, когда готовы начать и сколько примерно нужно времени на 2 часа.

Важна ваша грамотность!