Расшифровка аудио

Редактирование и КорректураЗакрыт38 заявок490 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть примерно 120 минут видео.

Задача - перевести аудио в текст

Результат - MS Word документ, разбитый на абзацы, где каждый абзац - отдельная реплика или набор логически связанных реплик.

Неразобранные слова или слова на иностранном языке игнорируем.

Часть слов и предложений могут быть на украинском. Остальное русский.

Указывайте свой бюджет за минуту аудио, когда готовы начать и сколько примерно нужно времени на 2 часа.

Важна ваша грамотность!

9 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад