Срочно перенести данные 48 визиток в ехель

Коллеги, добрый день!

Требуется перенести все данные (ФИО, должность, контакты, название организации и т.п.) с визиток (48 штук) в эксель. Ехель файл структурированный — каждое поле в своей колонке.

Визитки сфотографированы по 6 штук на картинке.

Нужно быть предельно внимательным при заполнении, чтобы не делать опечаток. Это крайне важно, т.к. потом информация будет использоваться для работы.

Срок сдачи хотелось бы сегодня чем раньше, тем лучше. Визитки людей из Европы, они сегодня последний день работают.

Без опыта и истории на сервисе заявки не оставляйте.

В заявке сразу указывайте минимальную цену и срок (реальные).

Работа только через сервис.

Выбранному исполнителю скину визитки.

Ссылка на подобный мой проект: http://www.weblancer.net/projects/654166.html