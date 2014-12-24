Проверить английскую документацию

Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки158 просмотров
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Надо проверить на ошибки английскую документацию http://svg.readthedocs.org/en/english-docs/ (или https://media.readthedocs.org/pdf/svg/english-docs/svg.pdf)

Особой литературности там нет и не надо, просто чтобы ошибки глаза не резали.

Исходный формат - wiki-like разметка (RST), но редактировать можно в любом виде, чтобы только были видны изменения.

9 лет назад
o0o0o
Олег 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
belena729
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
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