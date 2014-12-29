Нужно конвертировать JPG в текст

1. Нужно конвертировать 28 сканированных страниц на РУССКОМ языке формат JPG в тектовой формат в табличной форме Word или google doc, проверить ошибки в ручную.

Я попробовал конвертировать при помощи онлайн сервиса http://www.onlineocr.ru/default.aspx занимает с ручной проверкой примерно 5 минут на страницу т.е. это примерно на 2,5 часа работы - возможно у вас получится быстрее если вы пользуетесь более профессиональными программами. За этот объем работы плачу 5 долларов

Срок исполнения 1 день

Оплата $ PayPal или Yandex по курсу ЦБ РФ.

Смотрите пример отсканированной страницы во вложении