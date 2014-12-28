Расшифровка диалога

Нужно расшифровать диалог. Возьму несколько исполнителей.

Оформление:

Просто дословная расшифровка, ничего удалять не нужно. Для новичков напоминаю, что перед отправкой готовой работы нужно делать вычитку (еще раз прослушать аудио, держа перед глазами уже расшифрованный Вами текст и исправляя ошибки)

Фразы женщины - жирным шрифтом, мужские - обычным.

Шрифт - Таймс нью роман, 12.

Файл в .doc прошу прислать на [email protected]

Оплата

Желательно на Яндекс кошелек

6,5рубмин

Сроки

До 05:00 по моск. времени 28 декабря, то есть завтра.

Возьму несколько исполнителей. Просьба в ответе писать, сколько минут готовы взять на расшифровку.

Если есть вопросы, то пишите в личку.