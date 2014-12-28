Расшифровка диалога

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок278 просмотров
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Нужно расшифровать диалог. Возьму несколько исполнителей.

Оформление:

Просто дословная расшифровка, ничего удалять не нужно. Для новичков напоминаю, что перед отправкой готовой работы нужно делать вычитку (еще раз прослушать аудио, держа перед глазами уже расшифрованный Вами текст и исправляя ошибки)

Фразы женщины - жирным шрифтом, мужские - обычным.

Шрифт - Таймс нью роман, 12.

Файл в .doc прошу прислать на [email protected]

Оплата

Желательно на Яндекс кошелек

6,5рубмин

Сроки

До 05:00 по моск. времени 28 декабря, то есть завтра.

Возьму несколько исполнителей. Просьба в ответе писать, сколько минут готовы взять на расшифровку.

Если есть вопросы, то пишите в личку.

9 лет назад
alisa_traumwelt
Алиса 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
39 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
Dragneel77
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена очень хорошо, мне очень понравилась. Вообще сотрудничество с Александрой очень комфортное, так что рекомендую всем работодателям обратить внимание на этого замечательного фрилансера.
Очень приятный, отзывчивый и, главное, надёжный работодатель. Задание чёткое и ясное, оплата в срок. Всё замечательно!
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