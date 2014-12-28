Расшифровка диалога

Необходимо сделать редакторскую проверку и корректировку на сайте про автомобили. 1. Нужно проверять статьи на тошнотность и уникальность и работоспособность видео. Результаты заносить в файл. 2. Нужно править: смысл предложений на удобочитаемость и ясность, стилистику, грамматику, орфографию, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно расшифровать диалог. Возьму несколько исполнителей.
Оформление:
Просто дословная расшифровка, ничего удалять не нужно. Для новичков напоминаю, что перед отправкой готовой работы нужно делать вычитку (еще раз прослушать аудио, держа перед глазами уже расшифрованный Вами текст и исправляя ошибки)
Фразы женщины - жирным шрифтом, мужские - обычным.
Шрифт - Таймс нью роман, 12.
Файл в .doc прошу прислать на [email protected]
Оплата
Желательно на Яндекс кошелек
6,5рубмин
Сроки
До 05:00 по моск. времени 28 декабря, то есть завтра.
Возьму несколько исполнителей. Просьба в ответе писать, сколько минут готовы взять на расшифровку.
Если есть вопросы, то пишите в личку.
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