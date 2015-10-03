Dragneel77

Добрый день! Есть в работу аудио хорошего качества. Оплата 8 руб за минуту. Нужны расшифровщики грамотные, обязательные и исполнительные. Опыт в расшифровке обязателен.
Редактирование и Корректура1 исполнитель
Завершен
10 лет назад
О себе: Перфекционистка. Трудолюбивая, честная и исполнительная.
Предоставляемые услуги:
1. Сотрудничество с переводчиками
2. Высокая скорость набора текста
3. Расшифровка аудио- и видеозаписей
4. Набор от или 1800 зсп/50 рублей
Добрый день! Есть в работу аудио хорошего качества. Оплата 8 руб за минуту. Нужны расшифровщики грамотные, обязательные и исполнительные. Опыт в расшифровке обязателен.
Здравствуйте. Есть диалог, разговор двух мужчин. Качество записи хорошее, цена 6,5 руб/мин. Оформление простое, диалоговое. Всего три часа записей. Возьму несколько исполнителей, каждому раздам по 20 минут. Оплата после проверки, ближе ...