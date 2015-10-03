Dragneel77

Александра Dragneel77

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Четыре слова: люблю работать с текстом.

О себе: Перфекционистка. Трудолюбивая, честная и  исполнительная. 

Предоставляемые услуги:

1. Сотрудничество с переводчиками

2. Высокая скорость набора текста 

3. Расшифровка аудио- и видеозаписей

4. Набор от или 1800 зсп/50 рублей 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Расшифровка аудио

    Добрый день! Есть в работу аудио хорошего качества. Оплата 8 руб за минуту. Нужны расшифровщики грамотные, обязательные и исполнительные. Опыт в расшифровке обязателен.

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Транскрибация диалога

    Здравствуйте. Есть диалог, разговор двух мужчин. Качество записи хорошее, цена 6,5 руб/мин. Оформление простое, диалоговое. Всего три часа записей. Возьму несколько исполнителей, каждому раздам по 20 минут. Оплата после проверки, ближе ...

    Редактирование и Корректура9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Faina_Shatrova
Фаина 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Расшифровка аудио
Приятно иметь дело с порядочным человеком. Спасибо, Александра, за заказ. И мои искренние рекомендации.
Хорошая работа и хороший фрилансер. Я всем довольна.
Ответный отзыв