Dragneel77

Здравствуйте. Есть диалог, разговор двух мужчин. Качество записи хорошее, цена 6,5 руб/мин. Оформление простое, диалоговое. Всего три часа записей. Возьму несколько исполнителей, каждому раздам по 20 минут. Оплата после проверки, ближе ...