Аудит текста

Добрый день.

Требуется провести аудит и редактирование текста на сайте make.travel. Всего более 300 статей.

На текущий момент многие статьи не нравятся пользователям и это видно из статистики.

Нужен человек который вдохнет больше жизни в наш проект и сделает его дружелюбнее для пользователей.

Предлагайте оплату и сроки.