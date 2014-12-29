Аудит текста

$500
Редактирование и КорректураЗакрыт28 заявок582 просмотра
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Добрый день.

Требуется провести аудит и редактирование текста на сайте make.travel. Всего более 300 статей.

На текущий момент многие статьи не нравятся пользователям и это видно из статистики.

Нужен человек который вдохнет больше жизни в наш проект и сделает его дружелюбнее для пользователей.

Предлагайте оплату и сроки.

9 лет назад
Jargal
Жаргал 
39 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
2 года назад