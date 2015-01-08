Нужно распознать академическую справку на двух страницах, перевести в Word с сохранением форматирования. С вас сроки, цена и дата начала работы. Способы оплаты в порядке предпочтения: приват24, PayPal, wmr, wmz, яндексденьги в случае удачи обработаем с ...
Редактор для публикации статей на сайте. Постоянное сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оформление и публикация статей на сайт (wordpress).
В большинстве это скопировать из Word Статью и вставить в Wordpress, найти картинки и видео.
Далее нужно проверить верстку, что правильная HTML разметка (списки это UL, LI, заголовки h2-h6 и т.п.)
Среднее количество символов в тексте 5000, по 2–4 маркированных списка, 4–7 заголовков.
На каждые 800–1200 символов нужна картинка (картинка должна быть на каждом пользовательском экране при высоте 800 пикселей).
Изображения должны быть интересными. Тематика — медицинская, если нет возможности проиллюстрировать
часть текста, то изображение должно быть по смежной теме, но интересно читателю.
Например, в статье про лечение гипофиза можно вставить картинку, где будет показан сравнительный размер органа:
с грецким орехом, изюмом и т.п.
Рисовать ничего не нужно, максимум — коллаж (обсуждается отдельно).
На каждую статью не менее 1 видео в конец статьи.
Поиск, Ресайз и т.п. изображений входит в задачи, будет осуществляться с помощью специального плагина, очень ьыстро и удобно.
Также к изображениям — alt и title.
В день до 5 статей, задачи по рабочим дням.
Работа в два этапа — сначала план(черновик) того, как планируете оформить статью, после утверждения — размещение статьи на сайте.
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