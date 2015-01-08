Редактор для публикации статей на сайте. Постоянное сотрудничество.

Оформление и публикация статей на сайт (wordpress).

В большинстве это скопировать из Word Статью и вставить в Wordpress, найти картинки и видео.

Далее нужно проверить верстку, что правильная HTML разметка (списки это UL, LI, заголовки h2-h6 и т.п.)

Среднее количество символов в тексте 5000, по 2–4 маркированных списка, 4–7 заголовков.

На каждые 800–1200 символов нужна картинка (картинка должна быть на каждом пользовательском экране при высоте 800 пикселей).

Изображения должны быть интересными. Тематика — медицинская, если нет возможности проиллюстрировать

часть текста, то изображение должно быть по смежной теме, но интересно читателю.

Например, в статье про лечение гипофиза можно вставить картинку, где будет показан сравнительный размер органа:

с грецким орехом, изюмом и т.п.

Рисовать ничего не нужно, максимум — коллаж (обсуждается отдельно).

На каждую статью не менее 1 видео в конец статьи.

Поиск, Ресайз и т.п. изображений входит в задачи, будет осуществляться с помощью специального плагина, очень ьыстро и удобно.

Также к изображениям — alt и title.

В день до 5 статей, задачи по рабочим дням.

Работа в два этапа — сначала план(черновик) того, как планируете оформить статью, после утверждения — размещение статьи на сайте.