Перевести начитку с видео уроков в текст

$15
Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка300 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть 15 видео уроков по ~30 минут. Нужно перевести их в письменный текст, вставляя скрины с инфографикой с видео.

9 лет назад
Netta-Anetta
Анна 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад