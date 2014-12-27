Найти и скачать 130 разных книг

В этом году хочу прочесть очень много книг.

Надо их найти, скачать и отдать одним архивом.

Алгоритм действия:

1. В полученном списке книг пройтись по порядку. Сначала ищем книгу в pdf (в этом формате мне наиболее удобно читать). Если не нашли в pdf, находим в другом формате. Если это скан, то он должен быть идеальным.

2. Файл книги подписываем ее названием и автором. Пример: "Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать.pdf" Чтобы сразу понимать, что за книга.

3. Все файлы пакуем одним архивом, куда-либо заливаем. Скидываем мне ссылку, кошелек на оплату и сумму.

Чтобы была мотивация искать именно pdf-книги, за каждый найденный pdf-файл оплата $0.20, за каждый найденный файл другого формата $0.1. Также в комментариях можете написать свои условия, я открыт.

p.s. для файлообменников unibytes.com, share4web.com и gigabase.com выдам премиальный ключ для быстрой скачки.