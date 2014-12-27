Найти и скачать 130 разных книг

на сайте присутствуют около 2000 новостей, текст скопирован с других источников. нужно изменить текст без потери смысла, чтоб он был уникален. интересует цена вопроса, так что сразу пишите ориентировочную цену ваших услуг.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В этом году хочу прочесть очень много книг.
Надо их найти, скачать и отдать одним архивом.
Алгоритм действия:
1. В полученном списке книг пройтись по порядку. Сначала ищем книгу в pdf (в этом формате мне наиболее удобно читать). Если не нашли в pdf, находим в другом формате. Если это скан, то он должен быть идеальным.
2. Файл книги подписываем ее названием и автором. Пример: "Глеб Архангельский. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать.pdf" Чтобы сразу понимать, что за книга.
3. Все файлы пакуем одним архивом, куда-либо заливаем. Скидываем мне ссылку, кошелек на оплату и сумму.
Чтобы была мотивация искать именно pdf-книги, за каждый найденный pdf-файл оплата $0.20, за каждый найденный файл другого формата $0.1. Также в комментариях можете написать свои условия, я открыт.
p.s. для файлообменников unibytes.com, share4web.com и gigabase.com выдам премиальный ключ для быстрой скачки.
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